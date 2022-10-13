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Борис Игнатьев: буду смотреть ЧМ без России. Спектакль интересен и без одного актёра

Борис Игнатьев: буду смотреть ЧМ без России. Спектакль интересен и без одного актёра
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что планирует смотреть чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, несмотря на то что в турнире не будут принимать участие россияне.

«Конечно, буду смотреть чемпионат мира, интерес к нему у меня не упал. Без одного великого актёра спектакль всё равно интересно смотреть. Для меня не играет роли, будет ли наша сборная играть там или нет.

Чемпионат мира интересно посмотреть и понаблюдать, по какому развитию идёт наш футбол, какие новые фамилии появились, какие команды будут выходить на первый план. Может быть, мы увидим новые новаторские идеи, новый творческий подход. Такие соревнования проходят раз в четыре года, и они очень привлекательны, поэтому за ними и интересно смотреть. Планирую ли я поехать на чемпионат мира в Катар? Меня Юрий Палыч Сёмин звал, но я отказался», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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