Борис Игнатьев: буду смотреть ЧМ без России. Спектакль интересен и без одного актёра

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что планирует смотреть чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, несмотря на то что в турнире не будут принимать участие россияне.
«Конечно, буду смотреть чемпионат мира, интерес к нему у меня не упал. Без одного великого актёра спектакль всё равно интересно смотреть. Для меня не играет роли, будет ли наша сборная играть там или нет.
Чемпионат мира интересно посмотреть и понаблюдать, по какому развитию идёт наш футбол, какие новые фамилии появились, какие команды будут выходить на первый план. Может быть, мы увидим новые новаторские идеи, новый творческий подход. Такие соревнования проходят раз в четыре года, и они очень привлекательны, поэтому за ними и интересно смотреть. Планирую ли я поехать на чемпионат мира в Катар? Меня Юрий Палыч Сёмин звал, но я отказался», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 13 октября 2022
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