Сын Стрельцова отреагировал на назначение Талалаева главным тренером «Торпедо»

Игорь Стрельцов, сын бывшего игрока «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова, отреагировал на назначение российского специалиста Андрея Талалаева главным тренером московского «Торпедо».



«В футбол играют 11 человек, и если у каждого на сердце будет гореть буква «Т», то всё у команды будет хорошо. Никакой тренер в одиночку «не поможет» исправить результат, потому что это дело командное. Замена тренеров в столь короткие сроки ничего не даст. Команда сыграла хорошо — тренер остаётся. Если плохие результаты — значит, будет замена тренера.



Это у нас с советского футбола идёт такая тенденция, что всё зависит от тренера. Талалаев сейчас должен создать из команды кулак, который будет единым целым. Сколько времени потребуется новому тренеру, чтобы вытащить команду, неизвестно. Как бы к старым тренерам не вернулись, которые вытаскивали «Торпедо» отовсюду. Самое главное сейчас для команды — закрепиться в этом сезоне в РПЛ», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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