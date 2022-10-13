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«Торпедо» объявило о назначении Талалаева на пост главного тренера

«Торпедо» объявило о назначении Талалаева на пост главного тренера
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Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера.

Отмечается, что Николай Ковардаев, временно работавший с главной командой, вернётся к своим обязанностям в «Торпедо-2».

Напомним, «Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В субботу, 15 октября, в матче 13-го тура РПЛ команда встретится со столичным «Локомотивом», который располагается на 14-й строчке с девятью очками. Начало матча — в 14:00 мск.

Ранее Андрей Талалаев работал в «Ахмате», «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове», «Волге» и ряде других российских команд. Последним место работы специалиста стал «Ахмат», который уволил тренера в сентябре 2022 года.

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