Куртуа по-прежнему не тренируется. Его участие в «эль класико» под вопросом

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не тренировался с командой в четверг, 13 октября. С высокой долей вероятности он не примет участия в игре с «Барселоной», которая состоится в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Ранее главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти говорил, что голкипер планирует начать тренироваться в четверг.

16 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» будет принимать «Барселону» в матче 9-го тура Примеры. Команды имеют равные показатели набранных очков после восьми игр — 22. Но по разнице мячей выше в турнирной таблице располагается «Барселона» (1).

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