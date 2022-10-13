Куртуа по-прежнему не тренируется. Его участие в «эль класико» под вопросом
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не тренировался с командой в четверг, 13 октября. С высокой долей вероятности он не примет участия в игре с «Барселоной», которая состоится в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщил Mundo Deportivo.
Ранее главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти говорил, что голкипер планирует начать тренироваться в четверг.
16 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» будет принимать «Барселону» в матче 9-го тура Примеры. Команды имеют равные показатели набранных очков после восьми игр — 22. Но по разнице мячей выше в турнирной таблице располагается «Барселона» (1).
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