«Реал» слишком зазнался. Клуб не стесняется и проявляет лицемерие

В Мадриде раздражены тем, что Холанд и Мбаппе их использовали. При этом там предпочитают не замечать собственные прегрешения.

«Реал» недоволен недавними словами форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и отца нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. По данным Marca, в Мадриде устали от того, что третьи лица используют клуб ради собственной выгоды.

Неделю назад Мбаппе дважды упомянул «Реал» в своих публичных интервью и допустил, что может стать игроком команды в будущем. При том, что минувшей весной в последний момент по своей инициативе сорвал трансфер в Мадрид и продлил контракт с «ПСЖ». Позже о «Реале» высказался Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга Холанда. Объясняя мотивацию выбора нового клуба для сына, он сказал, что «Реал» был третьим в списке приоритетов после «Манчестер Сити» и «Баварии».

Руководство мадридцев устало от постоянных спекуляций с упоминанием имени организации. В Мадриде считают неприемлемым то, что Мбаппе, представители Холанда и другие футболисты говорят о команде ради собственной выгоды. Однако сам «Реал» тоже ведёт себя достаточно двулично по отношению ко многим игрокам из списка трансферных целей, включая тех же Холанда и Мбаппе.

«Реалу» не нравится поведение Холанда, но клуб не против подписать его в будущем

«Реал» хочет купить Жоау Канселу и Эрлинга Холанда у «Манчестер Сити». Эта новость появилась на обложке недавнего выпуска газеты As. Переход Канселу намерены оформить в межсезонье-2023. Холанда собираются заполучить летом 2024-го. К этому моменту начнут действовать отступные в размере € 180 млн, прописанные в контракте Эрлинга с «Сити» на случай, если он захочет сменить клуб.

«Реал» считался одним из главных претендентов на подписание Холанда в межсезонье. Отец игрока и агент Мино Райола посещали базу команды для переговоров. Marca утверждает, что окружение норвежца специально распространило информацию об этом визите, в отличие от семей многих других футболистов. После этого «Реал» свёл к минимуму визиты представителей потенциальных новичков на базу клуба.

Эрлинг Холанд Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Холанд и его окружение повели себя не очень красиво, но чем лучше «Реал»? Провоцируют спекуляции по поводу Эрлинга и ясно дают понять, что не против подписать его в будущем, несмотря на имеющиеся претензии. 22-летний Холанд забил 17 голов в 11 матчах за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне. Норвежец превзошёл все ожидания. От игрока такого класса не отказалась бы ни одна топ-команда, включая «Реал», который уже должен думать о будущей замене Кариму Бензема.

В сложившейся ситуации лучше не акцентировать внимание на старых обидах. Холанд действовал прагматично в своих интересах, когда использовал ситуацию с визитом на базу «Реала». Точно так же поступает мадридский клуб. Президент Флорентино Перес не отличается высокой моралью и регулярно пренебрегает интересами игроков. Он постоянно ведёт закулисные переговоры и уже сейчас переманивает вышеупомянутого Канселу в Мадрид. При этом ему не нравится расчётливое поведение футболистов, как в случае Холанда. Непоследовательная и во многом двуличная позиция клуба, которая проявляется не только на примере Эрлинга.

Двери «Реала» для Мбаппе не закрыты, несмотря на прежние разногласия

На недавней ассамблее членов «Реала» у Флорентино Переса спросили, может ли он рассказать о срыве трансфера Мбаппе прошлым летом и оценить перспективы форварда оказаться в Мадриде в будущем. Перес сказал, что двери клуба для Килиана не закрыты. Это расходится с предыдущими словами Переса о Мбаппе. Ранее президент «Реала» критиковал форварда и давал понять, что не хочет иметь с ним никаких дел.

Килиан Мбаппе Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В СМИ неоднократно появлялись сообщения, что «Реал» больше не собирается связываться с Мбаппе, поскольку считает его поведение предательством. Сейчас позиция изменилась, потому что клубу так выгодно. В то же время «Реал» не терпит проявления подобной переменчивости со стороны самих футболистов. Перес был очень недоволен, когда Мбаппе в последний момент отказал мадридцам и продлил контракт с «ПСЖ».

«Реал» оказывал давление на Джуда Беллингема и обманул его ожидания

«Реал» хочет купить полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема летом 2023 года. 19-летний хавбек – главная цель мадридского клуба на трансферное окно. По данным Marca, «Реал» следил за Беллингемом с момента его перехода в «Боруссию» летом 2019 года. «Сливочные» установили контакты с игроком в начале 2022-го.

Летом этого года «Реал» сомневался в трансфере Орельена Тчуамени из «Монако». Мадридцам было не до конца понятно, сможет ли хавбек претендовать на постоянную игровую практику. «Реал» был на связи с Беллингемом. Клуб попросил Джуда не продлевать контракт с «Боруссией», действующий до лета 2025 года, и заверил, что сделает предложение о его трансфере.

Джуд Биллингем Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Беллингем, по сообщению всё той же Marca, пообещал «Реалу», что не продлит контракт с «Боруссией», и сдержал слово. В свою очередь, мадридский клуб своё обещание не выполнил и не выкупил хавбека в межсезонье-2022. Вопрос отложен как минимум до следующего лета. У «Реала» всегда были хорошие отношения с «Боруссией», но закулисное ведение переговоров и оказание давление на Беллингема могут их испортить. Ожидания самого игрока тоже обманули. Возможно, Джуд уже не так привержен Мадриду и отдаст предпочтение клубам АПЛ.

«Реал» — самый титулованный клуб мира, поэтому излишней скромностью не должен страдать. Определённую надменность «сливочных» можно понять. Однако в последнее время при Пересе «Реал» стал слишком высокомерным.

«Королевский клуб» действует лицемерно в отношении других игроков и особого этого не стесняется. При этом в Мадриде почему-то обижаются, когда футболисты в аналогичном стиле используют их в своих целях. «Реалу» пора менять отношение к звёздам, которых они хотят заполучить. Иначе срывы трансферов Мбаппе, Холанда и других снова повторятся.