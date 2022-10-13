Футболистка сняла майку после гола в матче отбора на ЧМ. Фото

В матче отбора на чемпионат мира — 2023 женская сборная Швейцарии обыграла национальную команду Уэльса. Игра проходила в Цюрихе (Швейцария) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Победный гол был забит на последних секундах игры. Празднуя это взятие ворот, футболистка сборной Швейцарии Рамона Бахманн сняла майку, что нечасто происходит в женском футболе.
Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images
31-летняя швейцарка Рамона Бахманн выступает за «ПСЖ». За женскую сборную Швейцарии он выступает с 2007 года. В 2015 году футболистка совершила каминг-аут, заявив о своей нетрадиционной ориентации. Кроме того, он подчеркнула, что это вполне нормальное явление для женского футбола. Бахманн встречалась с другой представительницей сборной Швейцарии Алишей Леманн, которая сейчас является девушкой футболиста «Астон Виллы» Дугласа Луиса.
Футболистка исполнила тверк перед болельщиками:
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