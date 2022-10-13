Сергей Силкин: отставка Йокановича зреет

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил работу наставника команды серба Славиши Йокановича.



«Конечно, отставка Йокановича зреет! Когда нет результата, всегда зреет. Только время может показать, способен ли он исправить ситуацию. Команда потеряла своё лицо — всё, что было, ничего не осталось. Были вспышки, когда команда вела в счёте, но потом разбазаривала преимущество и еле ноги уносила.



Не ошибка ли это руководства, когда назначили тренера с отличным от Шварца стилем игры? Трудно сказать, ошибка это или нет. Конечно, нужно учитывать, в какой футбол команда играла до этого. Нельзя ломать всё то, что было сделано. Играли в том году неплохо, только концовку смазали. «Динамо» знало, как играть в атаку, и они умеют это делать.



Получилось так, что пришёл тренер с противоположным видением футбола. Не скажу, что Йоканович сломал игру, но попытался играть в другой футбол. Но у команды не получается. Раньше команда играла в атаку, поэтому влюбила в себя болельщиков. Сейчас же этого становится всё меньше и меньше», — приводит слова Силкина Legalbet.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.