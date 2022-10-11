Чернышов раскритиковал «Динамо» за приглашение Шварца и Йокановича

Бывший футболист сборной России Андрей Чернышов оценил деятельность заместителя генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувача. Экс-игрок обвинил иностранного специалиста в предвзятом отношении к российским тренерам. При Буваче в клуб пришёл сначала немец Сандро Шварц, а затем серб Славиша Йоканович.
«Динамо» в конце сезона выбрало Йокановича, а почему никто не обратил внимания в прошлом на игрока бело-голубых Бородюка, который в том сезоне вывел «Торпедо» в РПЛ? Бувач в своём интервью сказал, что не приглашает в клуб русских тренеров, потому что они все завязаны с агентами. А он сам не завязан с агентами? Он сначала привозит тренера из Германии, потому что знает тот рынок, теперь привозит специалиста своей национальности.
Я бы понял, если бы он сказал, что российские тренеры слабые по своей сущности. Но это нормально, когда у тренера есть агент, у всех специалистов есть агент. Он не хочет, чтобы наши тренеры общались с агентами, чтобы они приводили своих игроков. Бувач желает, чтобы у него была полнота власти в «Динамо». Это звучит не очень красиво, и руководству нужно обратить на это внимание», – цитирует Чернышова Metaratings.
Бувач занял свой пост в «Динамо» в феврале 2020 года. В конце 2021 года бело-голубые продлили с ним контракт до конца сезона-2023/2024.
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