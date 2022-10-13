Баженов рассказал, каким будет его функционал в роли менеджера «Спартака» по арендам

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о своих обязанностях в московском клубе на должности менеджера по игрокам в аренде.
«Полторы недели назад впервые встретились с Полом Эшуортом. Он рассказал мне идею создать такую должность, потому что в Европе такое есть. Я сразу зацепился за эту идею, потому что это важно. Часто бывает такое, что на игроков в аренду машут рукой и забывают про них. А мы собираемся за ними следить, давать понять, что мы с ними.
Я буду летать, встречаться, чтобы оказать помощь, уделять внимание тем, кто в аренде. Жизнь футбольная такая, что сегодня ты здесь, а завтра там. Важно, чтобы игроки знали, что клуб за ними следит. В футболе много нюансов, а это очень важная функция. Для меня это честь, очень интересно поработать с этим.
Согласился не сразу. Понимаю, что будет конфликт интересов с работой на телевизоре. Но мне дали понять, что высказывать свою точку зрения по «Спартаку» я могу, рот мне никто не закрывал», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 13 октября 2022
-
18:10
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:09
-
16:58
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:32
-
16:19
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
16:03
-
16:03
-
16:02
-
15:52
-
15:49
-
15:35
-
15:34
-
15:29
-
15:17
-
15:16
-
15:11
-
15:09
-
15:09
-
15:00
-
14:54
-
14:54