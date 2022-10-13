В «Спартаке» объяснили назначение Баженова на пост менеджера по игрокам в аренде

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал назначение бывшего футболиста красно-белых Никиты Баженова на пост менеджера по игрокам в аренде.

«Один из девизов «Спартака» — «Здесь каждый важен». Мы считаем, что игроки, которые находятся в аренде, должны чувствовать внимание и поддержку со стороны клуба. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся в «Спартак» ещё сильнее и смогут помочь команде. Никита был одним из нескольких кандидатов на эту позицию, и мы рады, что к нашей команде присоединяется не просто экс-спартаковец, но и человек с необходимыми качествами, который сможет помогать молодым игрокам и наставлять их», — приводит слова Эшуорта официальный сайт «Спартака».

Напомним, Никита Баженов выступал за «Спартак» с июля 2004 года по январь 2011 года. В составе красно-белых он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач.