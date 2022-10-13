Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Киев — «Ренн»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

«Динамо» Киев — «Ренн»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
Комментарии

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и французским «Ренном». Начало – в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч пройдёт на стадионе «Юзеф Пилсудски» в Польше, обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком.

В матче 3-го тура во Франции сильнее были хозяева – 2:1. За «Ренн» забивали Мартен Террье и Дезире Дуэ, за «Динамо» голом отметился Виктор Цыганков.

Украинская команда после трёх матчей замыкает квартет в группе B, киевляне не набрали ни одного балла. «Ренн» имеет в активе семь очков, лишь по разнице мячей уступая лидерство в группе турецкому «Фенербахче». Также в этой группе выступает АЕК из Ларнаки – у киприотов три очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022