«Динамо» Киев — «Ренн»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и французским «Ренном». Начало – в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч пройдёт на стадионе «Юзеф Пилсудски» в Польше, обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком.



В матче 3-го тура во Франции сильнее были хозяева – 2:1. За «Ренн» забивали Мартен Террье и Дезире Дуэ, за «Динамо» голом отметился Виктор Цыганков.



Украинская команда после трёх матчей замыкает квартет в группе B, киевляне не набрали ни одного балла. «Ренн» имеет в активе семь очков, лишь по разнице мячей уступая лидерство в группе турецкому «Фенербахче». Также в этой группе выступает АЕК из Ларнаки – у киприотов три очка.