«Мо есть Мо». Клопп — о хет-трике Салаха в ворота «Рейнджерс» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал хет-трик Мохамеда Салаха в ворота «Рейнджерс» в 4-м туре Лиги чемпионов, который стал самым быстрым в истории турнира.
«У нас был действительно позитивный разговор в перерыве. Мы хотели большего во втором тайме. Очевидно, это сработало. В особенности себя проявил Мо [Салах]. Очень важно, как мы адаптировались к позициям, к составу. Все, кто начал сегодня вечером, играли очень хорошо — Фабиу [Карвалью] и Харви [Эллиотт]. Это лучшее, о чём мы могли просить. Я очень доволен.
Я действительно думаю, что в первом тайме мы подготовили всё для второго. Мы развили хорошие моменты первой половины, мы заставляли их много двигаться, и, очевидно, им пришлось уступить центр поля. Ну а Мо есть Мо. Самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов — это нечто особенное», — цитирует Клоппа издание Mirror.
10 финалов Лиги чемпионов для «Ливерпуля»: как они проходили?
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