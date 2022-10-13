Лукас Моура — о выходе «Тоттенхэма» в финал ЛЧ: мы можем снова сделать это

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура после победы над «Айнтрахтом» со счётом 3:2 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос, способна ли лондонская команда выйти в финал турнира.
«Да, я думаю, что это возможно. Мы можем снова сделать это. Конечно, мы знаем, насколько сложны все матчи в этом соревновании. Это Лига чемпионов, в ней много великих команд, но я вижу, что и мы очень сильны. Нам нужно идти постепенно: сначала надо выйти из группы, а затем подумать о том, что нас ждёт впереди. Но да, я думаю, что мы можем преуспеть в Лиге чемпионов», — цитирует Моуру издание Mundo Deportivo.
На данный момент «Тоттенхэм» возглавляет группу D, набрав семь очков после четырёх матчей. У «Марселя» и «Спортинга», находящихся на втором и третьем местах соответственно, по шесть набранных очков. «Айнтрахт» замыкает квартет, набрав четыре очка. В следующем туре Лиги чемпионов «шпоры» встретятся со «Спортингом».
Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»:
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