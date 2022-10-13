«Он просто фантастика». Моура — о вингере «Реала» Винисиусе

Бразильский вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура высказался о соотечественнике Винисиусе Жуниоре, который выступает за мадридский «Реал».

«Винисиус — невероятный игрок. Сейчас он один из лучших в мире. У него всё хорошо, и я очень рад за него, потому что он бразилец, и это очень хорошо для нашей страны. Единственный совет, который я могу дать Виниусу — это продолжать делать то, что он делал до сих пор. Он должен быть счастлив на поле, делать то, что умеет лучше всего, управляться с мячом, но прежде всего — быть счастливым. Прямо сейчас он просто фантастика», — цитирует Моуру издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Винисиус провёл за «сливочных» 13 матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.

«Реал» обыграл «Хетафе» и вышел на 1-е место в Ла Лиге:

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