«Химки» опровергли информацию о возможном возвращении в клуб Юрана
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Пресс-служба «Химок» опубликовала заявление в телеграм-канале, касающееся возможного возвращения в клуб Сергея Юрана.
«Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. Руководство клуба полностью доверяет Спартаку Гогниеву. Команда продолжает подготовку к матчу с «Факелом», — говорится в заявлении.
Напомним, 53-летний специалист был уволен из «Химок» в августе 2022 года, на замену ему был назначен Николай Писарев, который также покинул клуб. В настоящий момент подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь баллов после 12 матчей.
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