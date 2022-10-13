Моура — о шансах «Тоттенхэма» на победу в АПЛ: мы тоже являемся кандидатами на титул

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал шансы «шпор» на победу в английской Премьер-лиге в этом сезоне.

«Являемся ли мы претендентами на титул Премьер-лиги? Мы тоже кандидаты, да. Это очень и очень сложное соревнование. И сейчас мы очень близки к лидерам чемпионата, в том числе к «Арсеналу». У нас очень полный и очень сильный состав с отличными звёздами. Мы можем позволить себе помечтать, но мы всё ещё в начале сезона, нам нужно постепенно идти от матча к матчу», — цитирует Моуру издание Mundo Deportivo.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает третье место турнирной таблицы, набрав 20 очков после девяти встреч чемпионата. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (23), а на первом — «Арсенал» (24). В следующем туре подопечные Антонио Конте встретятся с «Эвертоном».