Роналду и Каземиро выйдут в старте «МЮ» на матч с «Омонией» в ЛЕ

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет кипрскую «Омонию». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Линделёф, Мартинес, Маласиа, Дало — Каземиро, Фред, Фернандеш — Антони, Роналду, Рашфорд.

«Омония»: Узохо — Мэтьюз, Ланг, Милетич, Юсте, Циос — Кассаман, Панайоту, Харалампус — Какулис, Бруно.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает второе месте в группе Е, набрав шесть очков после трёх встреч. Возглавляет квартет «Реал Сосьедад» (9). На третьем месте расположился молдавский «Шериф» (3), а замыкает группу «Омония» (0).

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