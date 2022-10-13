Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» за $ 10 млрд

Братья Джоэл и Аврам Глейзеры, являющиеся владельцами футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», заявили о готовности возможной продажи команды, если будет сделано предложение размером в $ 10 млрд, сообщает Daily Star.

Американские владельцы не проявляют желания продавать клуб, несмотря на отсутствие значительных успехов команды с тех пор, как Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера «красных дьяволов». Предполагается, что Глейзеры начнут переговоры о продаже, если им поступит предложение, превышающее сумму в $ 10 млрд.

Если такое предложение будет сделано и сделка состоится, то «Манчестер Юнайтед» станет самой дорогой спортивной командой в мире. На данный момент ей является команда НФЛ «Даллас Ковбойз», оцениваемая в $ 8 млрд.

Глейзеры приобрели «Юнайтед» в 2005 году в результате сделки, которая обошлась им почти в $ 800 млн.

В прошлом сезоне АПЛ домашнюю игру с «Ливерпулем» пришлось отложить из-за организованной акции протеста болельщиков хозяев поля против владельцев клуба, в результате которой некоторые из фанатов прорвались на стадион.

Роя Кина освистали в матче легенд на «Энфилде»