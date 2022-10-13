Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» за $ 10 млрд

Братья Джоэл и Аврам Глейзеры, являющиеся владельцами футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», заявили о готовности возможной продажи команды, если будет сделано предложение размером в $ 10 млрд, сообщает Daily Star.
Американские владельцы не проявляют желания продавать клуб, несмотря на отсутствие значительных успехов команды с тех пор, как Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера «красных дьяволов». Предполагается, что Глейзеры начнут переговоры о продаже, если им поступит предложение, превышающее сумму в $ 10 млрд.
Если такое предложение будет сделано и сделка состоится, то «Манчестер Юнайтед» станет самой дорогой спортивной командой в мире. На данный момент ей является команда НФЛ «Даллас Ковбойз», оцениваемая в $ 8 млрд.
Глейзеры приобрели «Юнайтед» в 2005 году в результате сделки, которая обошлась им почти в $ 800 млн.
В прошлом сезоне АПЛ домашнюю игру с «Ливерпулем» пришлось отложить из-за организованной акции протеста болельщиков хозяев поля против владельцев клуба, в результате которой некоторые из фанатов прорвались на стадион.
Роя Кина освистали в матче легенд на «Энфилде»
- 13 октября 2022
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:14
-
13:10
-
13:06
-
13:00
-
12:57
-
12:57
-
12:46
-
12:46
-
12:41
-
12:33
-
12:26
-
12:26
-
12:20
-
12:15
-
12:09
-
12:07
-
12:06
-
11:57
-
11:55
-
11:48
-
11:40
-
11:40
-
11:37
-
11:31
-
11:30
-
11:23
-
11:08
-
11:07
-
11:05
-
10:58
-
10:51Андрей Талалаев возглавит «Торпедо» Эксклюзив
-
10:46