Стали известны страны, претендующие на проведение женского Евро-2025
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На проведение финального турнира чемпионата Европы в 2025 году претендуют Франция, Польша, Швейцария, также совместную заявку подали Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Исполнительный комитет УЕФА объявит страну-хозяйку женского Евро-2025 в январе 2023 года.
Победителем Евро-2022 стала команда Англии, которая обыграла немок со счётом 2:1 в дополнительное время. Англичанкам удалось завоевать титул на домашнем Евро, финал проходил на стадионе «Уэмбли». Чемпионат Европы среди женщин проводится с 1984 года. Наиболее титулованная сборная – команда Германии, в её активе восемь титулов. Дважды главный трофей забирала сборная Норвегии, по одному титулу – у Швеции и футболисток из Нидерландов.
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