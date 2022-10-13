«У меня хорошие ощущения». Джикия поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«То, что было с «Крыльями Советов» — уже история. У меня хорошие ощущения перед дерби. Да, играем на выезде, понятное дело, что наших болельщиков будет меньше. Но я уверен в нашей команде и силах. Никаких громких слов точно говорить не буду. Всё идёт как надо.



Это будет большая проверка, потому что прошло уже 12 туров. У нас были не совсем удачные игры в чемпионате с командами верхней части таблицы: мы проиграли «Динамо», «Ростову», «Зениту». Некоторые начали скептически относиться к тому, что мы обыгрываем только команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы. На сегодняшний день, когда мы провели несколько туров, обыграли «Локомотив» и «Зенит» в Кубке России, люди опять вернули чувство, что «Спартак» может навязать борьбу.



Поэтому матч с ЦСКА станет проверкой для нас. Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рот, в хорошем смысле слова. Потому что слишком много уже разговоров, кто и что может. Понятно, что, когда сидишь на диване и обсуждаешь — это одно, там все мастера спорта. Но другое — выйти и сделать. Очень хочу, чтобы у нас всё получилось: мы зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что всё будет хорошо», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале «Спартака».