CAS 4 ноября рассмотрит апелляцию по делу о возможном отстранении Эквадора от ЧМ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию футбольной ассоциаций Чили против решения, принятого ФИФА по делу игрока сборной Эквадора Байрона Кастильо 4 и 5 ноября, сообщает Reuters.



Отмечается, что футболиста попросили явиться на слушание, на нём также рассмотрят аргументы представителей Федерации футбола Перу, которая тоже подала апелляцию на решение ФИФА.



Напомним, апелляционный комитет ФИФА отклонил обращение Федерации футбола Чили и Перуанской футбольной федерации по поводу исключения сборной Эквадора из числа участников чемпионата мира — 2022. Ранее дисциплинарный комитет ФИФА прекратил разбирательство, связанное с обвинением в адрес Эквадорской федерации футбола. Обвинение связано с тем, что юрист сборной Чили обнаружил свидетельство о рождении защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо, в котором сказано, что игрок — колумбиец.



На чемпионате мира Эквадор сыграет в группе А с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.

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