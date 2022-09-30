CAS зарегистрировал апелляцию Перу и Чили о возможном отстранении Эквадора от ЧМ-2022

CAS зарегистрировал апелляцию федераций футбола Перу и Чили, в которой они потребовали отстранить Эквадор от чемпионата мира в Катаре, сообщает пресс-служба организации. Окончательное решение будет вынесено не позднее 10 ноября.
Напомним, апелляционный комитет ФИФА отклонил обращение Федерации футбола Чили и Перуанской футбольной федерации по поводу исключения сборной Эквадора из числа участников чемпионата мира — 2022. Ранее дисциплинарный комитет ФИФА прекратил разбирательство, связанное с обвинением в адрес Эквадорской федерации футбола. Обвинение связано с тем, что юрист сборной Чили обнаружил свидетельство о рождении защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо, в котором сказано, что игрок — колумбиец.
На чемпионате мира Эквадор сыграет в одной группе с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.
- 30 сентября 2022
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