Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Катастрофа, они были ужасны». Моуринью — об игре Белотти и Абрахама в матче с «Бетисом»

«Катастрофа, они были ужасны». Моуринью — об игре Белотти и Абрахама в матче с «Бетисом»
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом» (1:1) раскритиковал игру форвардов Тэмми Абрахама и Андреа Белотти.

«Это была катастрофа, они были ужасны, просто кошмарны в первом тайме. Они не делали того, о чём я их просил. В перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами – так я на них кричал. Во втором тайме ситуация улучшилась, и дело не только в голе, а ещё и в том, как они взаимодействовали.

В этом матче мы играли под большим давлением. Для нас это была встреча уровня плей-офф, а не группового этапа. Проиграв, мы бы вылетели. У «Ромы» много травм, дисквалификации, усталость, мы играли против более свежей команды, поменявшей шесть игроков по сравнению с прошлой встречей. Но благодаря силе воли мы повысили уровень игры во втором тайме и набрали жизненно важное очко.

Впереди ещё две игры. Мы вылетим, если не победим в них. Но это хорошо, ведь судьба в наших же руках, а не в чьих-то ещё», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Первый гол «Челси» при Жозе Моуринью в АПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022