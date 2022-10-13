«Катастрофа, они были ужасны». Моуринью — об игре Белотти и Абрахама в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом» (1:1) раскритиковал игру форвардов Тэмми Абрахама и Андреа Белотти.
«Это была катастрофа, они были ужасны, просто кошмарны в первом тайме. Они не делали того, о чём я их просил. В перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами – так я на них кричал. Во втором тайме ситуация улучшилась, и дело не только в голе, а ещё и в том, как они взаимодействовали.
В этом матче мы играли под большим давлением. Для нас это была встреча уровня плей-офф, а не группового этапа. Проиграв, мы бы вылетели. У «Ромы» много травм, дисквалификации, усталость, мы играли против более свежей команды, поменявшей шесть игроков по сравнению с прошлой встречей. Но благодаря силе воли мы повысили уровень игры во втором тайме и набрали жизненно важное очко.
Впереди ещё две игры. Мы вылетим, если не победим в них. Но это хорошо, ведь судьба в наших же руках, а не в чьих-то ещё», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.
Первый гол «Челси» при Жозе Моуринью в АПЛ:
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