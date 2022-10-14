Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на 18-е место
Поделиться
Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА с 16-го на 18-е место, пропустив вперёд Турцию.
Россия в настоящий момент имеет в своём активе 26.215 балла, у Турции — 27.900. Турки поднялись с 18-го на 14-е место. На еврокубковой неделе в Лиге Европы «Фенербахче» обыграл АЕК из Ларнаки (2:1), «Трабзонспор» разгромил «Монако» (4:0), в Лиге конференций «Истанбул Башакшехир» обыграл «Рижскую футбольную школу» (3:0), а «Сивасспор» переиграл «Балкани» (2:1).
Также на одну позицию опустились Швейцария (с 14-го на 15-е) и Украина (с 15-го на 16-е), следом за ними идёт Дания.
Напомним, российские команды пропускают еврокубковый сезон по решению УЕФА. России будет зачислено 4.333 балла за сезон-2022/2023.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
01:15
-
01:15
-
01:06
-
01:05
-
00:47
-
00:43
-
00:33
-
00:16
-
00:05
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:31
-
23:30
-
23:25
-
23:08
-
23:00
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
21:53
-
21:50
-
21:44
-
21:44
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:36
Партнерский контент