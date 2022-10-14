Уткин: «Локомотив» уволил уже двух главных тренеров, теперь добивается увольнения третьего

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о процессе поиска московским «Локомотивом» нового главного тренера.
«Продолжают развиваться события вокруг московского «Локомотива». Там ищут нового главного тренера. При этом говорится о том, что, скорее всего, глава совета директоров Плутник тоже покинет свой пост. В общем, так вот, на прощание кого-то он выберет. Назывались имена Талалаева, Юрана и Сёмина. Но говорят, что «Локомотив» хочет Галактионова, который сейчас работает в Нижнем Новгороде.
В общем, «Локомотив» теперь буянит на всю Премьер-Лигу, не только между собой и болельщиками, публикой, которая возмущена и недовольна. «Локомотив» по факту уволил уже двух главных тренеров: реально главного, который тренировал, Комппера, «пиджака» Циннбауэра, и теперь фактически добивается увольнения тренера «парижегородцев» из Нижнего Новгорода Галактионова. И получается, что у них будет аж три тренерские отставки. Это прекрасный темп. Скорый поезд набирает ход», – сказал Уткин в свежем выпуске «Футбольного клуба» на своём YouTube-канале.
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