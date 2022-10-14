У Н'Голо Канте произошёл рецидив травмы, и он рискует пропустить ЧМ-2022

У полузащитника «Челси» Н'Голо Канте произошёл рецидив травмы, сообщает Lequipe.

По данным источника, после рецидива травмы подколенного сухожилия на прошлой неделе Н'Голо Канте должен отсутствовать еще несколько недель. Таким образом, футболист рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам должен представить свой список на ЧМ-2022 9 ноября.

Последний раз Канте выходил на поле 14 августа.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Челси» не собирается продлевать контракт с Н'Голо Канте, хотя нынешнее соглашение истекает в конце сезона-2022/2023. Одним из аргументов лондонского клуба является травматичность звёздного полузащитника. На данный момент футболист провёл в сезоне-2022/2023 лишь два матча.