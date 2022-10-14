Кирилл Новиков высказался о том, что он может возглавить «Нижний Новгород»
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41-летний российский специалист Кирилл Новиков, известный по работе в московском «Динамо», а ныне тренирующий «Нефтехимик» в Мелбет Первой лиге, отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о возможном назначении в «Пари Нижний Новгород».
«Никаких переговоров ни с кем не вёл, и из «Пари НН» ко мне не обращались», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
Отметим, что ранее появилась информация, что нынешний наставник «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов является основным кандидатом на пост главного тренера в московском «Локомотиве», пост которого стал вакантным после увольнения немца Йозефа Циннбауэра.
«Нефтехимик» под руководством Новикова занимает 11-е место в Первой лиге, набрав 16 очков в 13 турах.
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