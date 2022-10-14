Василий Уткин: думаю, «Торпедо» с Талалаевым не вылетит

Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался о назначении 50-летнего российского специалиста Андрея Талалаева на пост главного тренера московского «Торпедо».
«Талалаев принял вполне мужицкое решение. Принял последнюю команду в чемпионате. Это стоит уважать. Дальше посмотрим на результаты, и на риторику тоже. Применительно к Талалаеву это существенно — оратор он пламенный. Но прямо сейчас реально интересно. И это действительно поступок.
Думаю, теперь «Торпедо» не вылетит. Во всяком случае, по футбольным причинам; как клуб финансируется, я ведь не знаю. Но Талалаев в «Торпедо» — в любом случае хорошее решение. Смотрим», — гласит публикация Уткина в телеграм-канале.
Напомним, после 12 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 14 октября.
- 14 октября 2022
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