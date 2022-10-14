Тренер Первушин: до сих пор не понимаю, как ЦСКА упустил Сильянова
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Первый тренер защитника «Ростова» Александра Сильянова в системе ЦСКА Денис Первушин рассказал детали перехода футболиста из ЦСКА в «Локомотив».
«За Сильянова нужно было заплатить компенсацию «Крыльям Советов». Какие-то небольшие деньги за воспитание. До сих пор не понимаю, как ЦСКА упустил такого футболиста. Когда узнал, что Саша переходит в «Локомотив», был просто шокирован. Для меня это была трагедия. Гончаренко тоже сильно удивился. Он уже подтягивал Сильянова к тренировкам основы — и вдруг такие новости», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Сильянов провёл 12 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
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