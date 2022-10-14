Okko эксклюзивно покажет матчи чемпионата Сербии по футболу

Okko будет эксклюзивно показывать матчи чемпионата Сербии по футболу. Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть Суперлигу в Okko без дополнительной платы.
В Okko будут доступны ключевые матчи чемпионата Сербии по футболу – все игры с участием клубов «Партизан» и «Црвена Звезда». Подписчики также смогут смотреть хайлайты и аналитический контент.
«Партизан» и «Црвена Звезда» – легендарные команды с потрясающей поддержкой на стадионах. Уверен, что Okko Спорт сможет передать атмосферу сербского футбола, как ни один другой сервис. Особенно ценно в этом случае то, что наши пользователи могут смотреть матчи как с комментариями, так и выбирать дорожку с интершумом», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.
Okko начнёт трансляции чемпионата Сербии по футболу 16 октября с игр «Раднички» – «Црвена Звезда» в 15:00 и «Партизан» – «Чукарички» в 19:30 по московскому времени.
Смотреть игры можно будет в высоком разрешении, с функцией переключения дорожки комментариев как в режиме прямой трансляции, так и в записи. Некоторые матчи чемпионата Сербии по футболу также будут показаны на телеканале Okko Спорт.
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