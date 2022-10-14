Де Йонг находился в ярости из-за того, что оставался в запасе на важных играх «Барсы»
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг недоволен своим положением в каталонском клубе, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что нидерландский игрок находился в ярости из-за того, что Хави оставил его на скамейке запасных в важных матчах команды. Де Йонг думал, что в этом сезоне у него будет ключевая роль в «Барселоне».
Футболист хочет играть чаще, роль запасного его не устраивает. Вероятно, де Йонг может рассмотреть варианты со сменой клуба. Ранее серьёзный интерес к игроку проявляли «Челси» и «Манчестер Юнайтед», в которые он мог перейти летом 2022 года.
В текущем сезоне де Йонг провёл 13 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив один гол.
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави:
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