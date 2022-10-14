Кузьмичёв: Плутник — худший руководитель в истории «Локомотива»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв признался, что считает Александра Плутника худшим руководителем в истории железнодорожников. Напомним, сегодня, 14 октября, Плутник покинул пост председателя совета директоров «Локомотива». Вакантное место занял директор по коммуникациям ОАО «РЖД» Юрий Нагорных.

«Вне всякого сомнения, это решение было на поверхности. Я говорил, что увольнение Цорна и немцев — это половинчатое решение, которое ничего не решит. Это абсолютно правильное решение.

Период его работы однозначно провальный. Любое направление, куда ни посмотри, было провальным. Это касается подготовки молодых футболистов, сомнительных трансферов, назначения сомнительного тренерского штаба. Не увидел ни одного положительного момента. Плутник — с большим отрывом худший руководитель «Локомотива» в новейшей истории», — приводит слова Кузьмичёва Legalbet.