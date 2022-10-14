Бразильский новичок ЦСКА Роша рассказал, были ли у него опасения перед переездом в Россию
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Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, были ли у него опасения перед переездом в Россию.
«Когда возникло предложение, я просто поговорил с Мойзесом. Он уже был в России. Спросил его, как там дела. Он ответил, что всё спокойно. Вот и я не встретил никаких проблем», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Виллиан Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. Согласно данным портала Transfermarkt, его переход обошёлся красно-синим в € 2 млн, а с самим футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне РПЛ защитник ЦСКА провёл четыре матча и отметился одним голом.
Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:
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