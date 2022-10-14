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Президент «Барселоны» Лапорта: мы доверяем Хави. Он принесёт нам успех

Президент «Барселоны» Лапорта: мы доверяем Хави. Он принесёт нам успех
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как относится к главному тренеру каталонского клуба Хави.

«Доверие к Хави и его подопечным сохраняется. Мы можем соперничать с другими европейскими топ-клубами. Тренер знает, что нужно для прогресса команды. Вы видели игру с «Баварией» в прошлом сезоне и в текущем, разницу осознаёте сами. Хави – отличный специалист. Он станет лучше и принесёт нам успех», — цитирует Лапорту Marca.

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Хави возглавил сине-гранатовых в ноябре 2021 года. Под его руководством испанский клуб занял второе место в Ла Лиге и дошёл до 1/4 финала Лиги Европы.

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