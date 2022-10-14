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Лапорта: «Барселоне» нанесли удар ниже пояса в Лиге чемпионов

Лапорта: «Барселоне» нанесли удар ниже пояса в Лиге чемпионов
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил успехи каталонского клуба в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

«В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса, и теперь мы полностью сосредоточены на Ла Лиге. Хави – прекрасный человек, мы с ним постоянно контактируем. После ничьей с «Интером» он был расстроен», – приводит слова Лапорты Marca.

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги:

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После четырёх туров каталонский клуб занимает третье место в группе C. Подопечные Хави набрали четыре очка. Ниже расположилась только «Виктория Пльзень», не набравшая ни одного очка. «Интер» с семью очками — на втором месте, а лидирует в квартете «Бавария» (12).

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