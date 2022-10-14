Черчесов: скоро Дзюба будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал российского нападающего турецкого «Адана Демиспор» Артёма Дзюбу.

«Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то всё наладится. Последний раз переписывались — он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью Андрею Панкову.

В последнее время форвард подвергся критике со стороны турецких журналистов. В СМИ появились слухи о том, что бывший нападающий «Зенита» может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Дзюба принял участие в четырёх матчах чемпионата Турции в текущем сезоне, в которых забил один гол.