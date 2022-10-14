Анчелотти не исключил участие Куртуа в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии здоровья вратаря Тибо Куртуа. Специалист не исключил, что бельгиец сможет сыграть в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Ранее сообщалось, что место в воротах «Реала» в «эль класико» займёт Андрей Лунин.
«Самочувствие у Тибо хорошее. Если завтра он будет в порядке, то будет играть. Если нет — Лунин», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что медицинский штаб «Реала» решил тщательно подойти к восстановлению Куртуа и не форсировать его возвращение в общую группу. Предполагается, что в игре с «Барселоной» Лунин, как и в последнем матче Лиги чемпионов, встанет в ворота «Королевского клуба» вместо Тибо.
16 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» будет принимать «Барселону» в матче 9-го тура Примеры. У команд равные показатели набранных очков после восьми игр — 22, но по разнице мячей выше в турнирной таблице располагается «Барселона».
Видеообзор. «Хетафе» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур:
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