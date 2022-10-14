Президент «Барселоны»: нам не понравилось судейство в матче с «Интером», это возмутительно

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал матч с миланским «Интером» в Лиге чемпионов, коснувшись темы спорных судейских решений в этих встречах.

«Прежде всего я хочу поблагодарить наших болельщиков, поддерживающих нас, несмотря на все трудности.

Мне грустно, и я зол из-за того, что мы не выиграли, хотя забили три гола. Но мы должны продолжать бороться. У нас очень хорошая команда и очень хорошие игроки. Приоритетная цель — Лига чемпионов. Групповой этап получился очень сложным, но он ещё не закончился. Мы должны выиграть оба матча. «Интер» играет раньше, и перед матчем с «Баварией» мы уже будем знать наши шансы на выход в плей-офф.

Теперь нам нужно сосредоточиться на Ла Лиге. Я не ожидал, что к этому моменту мы окажемся в такой ситуации. Со стороны тренерского штаба мы сделали всё, чтобы быть конкурентоспособными.

У нас была сложная группа, но против «Баварии» мы смогли добиться хорошего результата. Судья не назначил пенальти на Дембеле в Милане, это было возмутительно. Нам не понравилось судейство, это факт, но если бы мы забили, нам было бы легче. Я отреагировал так, как должен был — поговорил с УЕФА, но нам нельзя сдаваться. В следующий раз нужно будет забивать больше голов», — приводит слова функционера Marca.

«Барселона» сыграла дома с миланским «Интером» вничью со счётом 3:3, сохранив небольшие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави: