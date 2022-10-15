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Защитник «Реала» Менди высказался о предстоящем матче с «Барселоной»

Защитник «Реала» Менди высказался о предстоящем матче с «Барселоной»
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Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди поделился ожиданиями от матча девятого тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча состоится 16 октября на «Сантьяго Бернабеу».

«Эль класико» – особенная игра из-за большого соперничества между «Реалом» и «Барселоной». Мы сделаем на поле всё, чтобы набрать три очка, выложимся по полной. В тех матчах с «Барселоной», что я участвовал раньше, мы играли очень хорошо. Знаем, как показать себя с наилучшей стороны и в этот раз. Самое главное – сплочённость и командная работа. С этим у нас всё в порядке, мы хорошо понимаем друг друга», – приводит слова Менди официальный сайт клуба.

Менди выступает за «Реал» с 2019 года. Всего за мадридцев он провёл 116 матчей во всех турнирах, забив пять мячей. В текущем сезоне он принял участие в шести играх Примеры, а в Лиге чемпионов трижды был в стартовом составе и один раз вышел на замену.

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