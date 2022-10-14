Френки де Йонг: надеюсь, мы сможем обыграть «Реал» со счётом 4:0

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 9-го тура Ла Лиги с «Реалом», который состоится 16 октября и начнётся в 17:15 мск.



«Надеюсь, мы сможем снова победить со счётом 4:0, но это будет сложная игра», – цитирует футболиста Barca Universal.

В прошлом сезоне каталонцы во втором круге Ла Лиги обыграли «Королевский клуб» со счётом 4:0.

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги:

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После восьми туров чемпионата Испании подопечные Хави лидируют в чемпионате. Каталонская команда забила 20 голов, а пропустила всего один. Команда Карло Анчелотти занимает второе место в турнире. Мадридцы забили 19 мячей, пропустив семь.