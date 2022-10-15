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Ещенко поздравил Боккетти с назначением на пост главного тренера «Вероны»

Ещенко поздравил Боккетти с назначением на пост главного тренера «Вероны»
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Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о назначении итальянца Сальваторе Боккетти, с которым они ранее выступали за красно-белых, на пост главного тренера «Вероны», выступающей в Серии А.

«Боккетти хотел быть главным тренером, раз пошел работать в клуб из Серии А. Я его поздравляю с назначением в «Верону», молодчик. Лично я отправил ему сообщение с поздравлением», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

Напомним, Боккетти завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году. До назначения в основную команду он возглавлял молодёжку «Вероны».

Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 года по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.

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