Антонио Конте рассказал, почему продолжает жить в лондонском отеле

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему продолжает жить в отеле в центре Лондона.

«Я должен уважать её положение (речь о дочери Конте — Виттории. — Прим. «Чемпионата»), потому что она растёт и менять много школ нехорошо.

Я полностью сосредоточен. Решили пойти с семьёй таким путём в этом сезоне, а дальше посмотрим. В будущем попытаемся найти лучшее решение. Это правильно — уважать семью, и иногда вам нужно поставить семью выше себя», — приводит слова Антонио Конте The Guardian.

«Тоттенхэм» находится на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 после девяти проведённых матчей (20 очков). Лидирует «Арсенал» (24).

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