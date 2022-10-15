Хусаинов: поливальщик поля сказал: «Я за три бутылки всю Москву-реку сюда перевезу»

Известный советский и российский арбитр Сергей Хусаинов рассказал об организации футбольных матчей в стране в 1990-е годы.
«Чтобы вы понимали, как в 1990-е организационные вопросы решались, расскажу ещё историю в тему. Сборная играла два спаренных матча дома. Я как администратор всегда приходил на стадион заранее — форму приготовить, мячишки проверить. Приезжают помощники Романцева — Тарханов и Павлов. Говорят: «Ребята после прошлой игры жаловались на жёсткое поле. Сегодня поливали газон?» «Да, — отвечаю, — своими глазами видел». Они пошли смотреть поле. Подошли к поливальщику: «Иваныч, а можно ещё полить поле?» Тот разводит руками: «Не-е, весь лимит воды использовал». Павлов тогда ко мне нарочито громко обратился: «Григорьич, а у нас найдётся бутылочка для мужчины?» Я предложил: «Так, может, три дать?» Мужик тут же загорелся: «Да я за три бутылки вам всю Москву-реку сюда перевезу!» Вот такое было отношение к национальной сборной. А Черкизово тогда ассоциировалось не столько с футболом, сколько с рынком, тем самым Черкизоном», — сказал Хусаинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 15 октября 2022
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