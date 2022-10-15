«Кошице» — несчастный случай». Кечинов — об одной из самых громких неудач «Спартака» в ЛЧ

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов вспомнил один из самых горьких эпизодов в еврокубковой истории клуба — вылет от «Кошице» в квалификации Лиги чемпионов сезона-1997/1998.



«У нас в то время на каждую игру был один и тот же настрой. Не имело значения, это матч чемпионата России с «Тюменью» или квалификация Лиги чемпионов. С «Кошице» просто несчастный случай был: во втором матче создали столько моментов, что на три игры хватило бы, а закончили 0:0. Штанги, перекладины — чего там только не было! Ну и вратарь тащил мёртвые мячи», — сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Кечинов выступал в составе московского «Спартака» с 1993 по 2000 год.