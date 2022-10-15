Айван Тони подвергся расистским оскорблениям в социальной сети

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони подвергся расистским оскорблениям в сообщении, полученном в социальной сети. Об этом сообщил официальный сайт клуба. «Брентфорд» выступил с заявлением.

«Мы самым решительным образом осуждаем это дискриминационное поведение. Нападение на одного из наших игроков — это нападение на всех нас. Айван получит полную поддержку со стороны клуба и болельщиков «Брентфорда», которые, как мы уже видели, осуждали насилие.



Мы рассчитываем на поддержку со стороны полиции, правоохранительных органов и социальной сети, чтобы гарантировать, что лицо, причастное к этому отвратительному преступлению на почве ненависти, понесёт законную ответственность», — написано в заявлении клуба.

Вчера, 14 октября, «Брентфорд» обыграл «Брайтон» в 11-м туре АПЛ со счётом 2:0. Оба мяча забил Айван Тони.

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