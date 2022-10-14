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Роналдо рассказал, что мог купить «Брентфоррд» из АПЛ. Тогда клуб был в Чемпионшипе

Роналдо рассказал, что мог купить «Брентфоррд» из АПЛ. Тогда клуб был в Чемпионшипе
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Бывший футболист, а ныне — владелец испанского «Вальядолида» и бразильского «Крузейро» Роналдо признался, что мог до покупки этих команд вложиться в «Брентфорд».

«Я был очень близок к покупке «Брентфорда» пять или шесть лет назад. Я был очень близок к заключению сделки», — приводит слова Роналдо Good Morning Britain в «Твиттере».

Напомним, 46-летний Роналдо завершил карьеру игрока в 2011 году. Он стал владельцем клуба Ла Лиги «Реал Вальядолид» в 2018 году, а в 2021 году купил бразильскую команду второго дивизиона «Крузейро», в которой начинал карьеру.

В сезоне-2020/2021 «Брентфорд» занял третье место в Чемпиошипе, а затем выиграл плей-офф за повышение до английской Премьер-лиги.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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