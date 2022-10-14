Роналдо рассказал, что мог купить «Брентфоррд» из АПЛ. Тогда клуб был в Чемпионшипе
Поделиться
Бывший футболист, а ныне — владелец испанского «Вальядолида» и бразильского «Крузейро» Роналдо признался, что мог до покупки этих команд вложиться в «Брентфорд».
«Я был очень близок к покупке «Брентфорда» пять или шесть лет назад. Я был очень близок к заключению сделки», — приводит слова Роналдо Good Morning Britain в «Твиттере».
Напомним, 46-летний Роналдо завершил карьеру игрока в 2011 году. Он стал владельцем клуба Ла Лиги «Реал Вальядолид» в 2018 году, а в 2021 году купил бразильскую команду второго дивизиона «Крузейро», в которой начинал карьеру.
В сезоне-2020/2021 «Брентфорд» занял третье место в Чемпиошипе, а затем выиграл плей-офф за повышение до английской Премьер-лиги.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Комментарии
- 14 октября 2022
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:46
-
19:34
-
19:19
-
19:18
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:53
-
18:43
-
18:27
-
18:24
-
18:06
-
18:00
-
17:49
-
17:44
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:24
-
17:16
-
17:15
-
17:15
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:26
-
16:17
-
16:11
-
16:04
Партнерский контент