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Анчелотти подтвердил, что голкипер Тибо Куртуа не сможет сыграть с «Барселоной»

Анчелотти подтвердил, что голкипер Тибо Куртуа не сможет сыграть с «Барселоной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что голкипер Тибо Куртуа не сможет сыграть в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Ранее сообщалось, что место вратаря «Реала» в «эль класико» займёт Андрей Лунин.

«Куртуа чувствует себя хорошо, но его участие завтра исключено», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

16 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» будет принимать «Барселону» в матче 9-го тура Примеры. У команд равные показатели набранных очков после восьми игр — 22, но по разнице мячей выше в турнирной таблице располагается «Барселона».

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