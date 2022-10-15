Анчелотти подтвердил, что голкипер Тибо Куртуа не сможет сыграть с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что голкипер Тибо Куртуа не сможет сыграть в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Ранее сообщалось, что место вратаря «Реала» в «эль класико» займёт Андрей Лунин.
«Куртуа чувствует себя хорошо, но его участие завтра исключено», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
16 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» будет принимать «Барселону» в матче 9-го тура Примеры. У команд равные показатели набранных очков после восьми игр — 22, но по разнице мячей выше в турнирной таблице располагается «Барселона».
Видео: «Хетафе» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 15 октября 2022
-
14:22
-
14:09
-
14:05
-
13:59
-
13:48
-
13:38
-
13:28
-
13:26
-
13:20
-
13:12
-
13:06
-
13:04
-
12:59
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:20
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:40
-
11:32
-
11:32
-
11:20
-
11:13
-
11:09
-
11:06
-
10:58
-
10:58
-
10:56
-
10:48
-
10:29