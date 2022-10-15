Анчелотти подтвердил, что голкипер Тибо Куртуа не сможет сыграть с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что голкипер Тибо Куртуа не сможет сыграть в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Ранее сообщалось, что место вратаря «Реала» в «эль класико» займёт Андрей Лунин.



«Куртуа чувствует себя хорошо, но его участие завтра исключено», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.



16 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» будет принимать «Барселону» в матче 9-го тура Примеры. У команд равные показатели набранных очков после восьми игр — 22, но по разнице мячей выше в турнирной таблице располагается «Барселона».

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