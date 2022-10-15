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«Локомотив» прервал серию поражений в РПЛ, обыграв «Торпедо»

«Локомотив» прервал серию поражений в РПЛ, обыграв «Торпедо»
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Сегодня, 15 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» принимало «Локомотив». Матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Игру обслуживал главный судья Евгений Кукуляк (Калуга).

Единственный гол в матче на 49-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас. Этот забитый мяч стал первым для футболиста в РПЛ.

Ранее «Торпедо» возглавил российский тренер Андрей Талалаев. «Локомотив» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Фёдоров. После матча автозаводцы остались на последнем месте в турнирной таблице, а железнодорожники поднялись на 12-ю строчку.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
15 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Карпукас – 48'

«Локомотив» прервал серию из пяти поражений в РПЛ. В следующем туре «Торпедо» в Грозном встретится с «Ахматом», а «Локомотив» будет принимать московское «Динамо».

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