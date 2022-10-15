Маринато Гильерме: что пожелал Томасу Цорну? Удачи

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (1:0) рассказал о прощании с бывшим спортивным директором клуба Томасом Цорном.

«С тренерским штабом все попрощались, всё как обычно. Что пожелал Томасу Цорну? Удачи», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Московский «Локомотив» в 13 матчах набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» (30). В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 22 октября.