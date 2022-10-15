Гильерме: сейчас для «Локо» каждая игра, как финал Лиги чемпионов. Радоваться времени нет

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме подвёл итоги матча с «Торпедо» (1:0).



«Не говорю, что из-за немцев нам было тяжело. Просто результата не было. У всех команд так, когда нет результата. Когда идёт что-то не так, то меняют тренера — так везде. Таков футбол. Футболист должен брать на себя ответственность. Виновато не только руководство и тренер, но и те, кто играет, — мы. Мы это знаем. Перед игрой говорили, что нам пора просыпаться.



Проснулись ли сейчас? Просто первая игра. Перед каждой игрой говорю, что сейчас для нас каждая, как финал Лиги чемпионов. Мы должны выходить на поле, как в последний раз. Конечно, настроение после победы улучшилось. Но у нас нет времени радоваться. Через два дня у нас «Химки», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.